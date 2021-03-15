Тренер сборной Норвегии Носсум: «Большунов преподнес нам урок»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Носсум 14 марта в интервью Dagbladet подвел итоги сезона.

«В субботу в масс-старте Большунов преподнес нам урок. Мы должны еще больше работать и тренироваться. Мне порой кажется, что у Большунова есть какие-то экстремальные качества, которые сложно объяснить словами», — считает Носсум.

Александр Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса, чемпион мира в скиатлоне.