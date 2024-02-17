Бородавко: «Задачи выиграть все гонки сезона у Большунова не стоит»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что перед лыжником Александром Большуновым не стоит задача выиграть все гонки сезона.

— Не было ли у Большунова сомнений — бежать или не бежать гонку в такой мороз?

— Сомнений не было. По прогнозу погода должна была улучшиться. Когда стартовали, температура была -16 градусов. Все были в одинаковых условиях. Как и ожидалось, все решила финишная раздача. Александр продемонстрировал тактическое мастерство. Не обошлось без столкновений — Алексея Червоткина уронили на последнем подъеме. Я надеялся, что он тоже может включиться в борьбу.

— Благодаря чему Большунов так силен тактически? Он идет по ощущениям или вы заранее все обсуждаете с ним?

— Это богатейший опыт. Александр является одним из сильнейших лыжников мира. Он участвует в различных спринтах, что дает ему определенное преимущество и ценный опыт, который можно использовать в масс-стартах.

— Ему по силам выиграть все гонки сезона?

— Такой задачи не стоит. Он просто выходит на каждую гонку и борется.

— Почему Большунов остается непобедимым?

— Потому что он один из сильнейших лыжников в мире.

— Не сильнейший?

— Сильнейшего можно определить только в очной борьбе. Лыжные гонки — это очная борьба. Поэтому не будем принижать достоинства других спортсменов.

В этом сезоне на счету Большунова 21 победа в индивидуальных гонках. Спортсмен завоевал пять золотых медалей Спартакиады 2024.