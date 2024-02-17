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Ардашев: «Когда узнал, что бежим 50 километров, подумал: «Да ну! Какой полтинник?»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Сергей Ардашев прокомментировал второе место в масс-старте на 50 км Всероссийской спартакиаде 2024.

Победителем стал Александр Большунов, третье место занял Савелий Коростелев.

— Сейчас больше радости от второго места или обиды, что были близки, но не смогли обыграть Большунова?

— Больше радостно, потому что уходил на спуск четвертым и думал: «Капец, сейчас я останусь без медали». Я отдал все силы на финишной прямой. Меня порадовало, что смог выбраться и стать вторым. Но когда увидел, что подбираюсь к Большунову, мелькнула мысль: «Блин, опять чуть-чуть не хватило». Надо было лучше занимать позицию со спуска, быть вторым или третьим. В таком случае были бы шансы, а так я был далековато.

— То есть вы упустили момент, когда нужно было занимать позицию?

— Да, чтобы выигрывать, нужно занимать позицию. Нельзя идти четвертым.

— Функционально как по такому морозу себя чувствовали?

— Я думал, что мне будет очень тяжело на морозе. Но я надел два комплекта термобелья — один теплый, второй средний. Когда выходил на стартовую прямую, чувствовал, что мне тепло. А когда стартанули, было местами жарковато, чувствовал, что потею, потеют стопы, потому вставил теплую подкладку. Так что холодно сегодня не было.

— Правильно, что гонку провели полностью без сокращения дистанции?

— Не могу ответить за других ребят. Кто-то, может быть, плохо оделся и замерз. Но когда я узнал, что мы бежим 50 километров, подумал: «Да ну! Какой полтинник? Мы же там все замерзнем!» Я боялся мороза.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Сергей Ардашев
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