Юрий Бородавко: "Большунов хочет выиграть Кубок мира в этом сезоне"

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, отметил, что у спортсмена есть потенциал выиграть золото и на чемпионате мира, и на Олимпиаде. На прошедшем ЧМ в Зефельде Большунов выиграл четыре серебрянные медали.

- Несмотря на горький привкус двух серебряных медалей Саши, я всегда стараюсь искать положительные моменты, - приводят "Известия" слова Бородавко. - Во-первых, радует, что он сумел завоевать медали как классическим стилем, так и коньковым. Это говорит о его универсальности, над которой мы много трудились. Во-вторых, он сам понимает, что ему еще есть над чем работать, это важно для молодого спортсмена. У Саши есть потенциал, чтобы выигрывать и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх. Я верю в него, он еще выиграет свое золото.

Мы хотим выиграть "Хрустальный глобус" в этом сезоне. Но все зависит не только от самого Александра, но и от Клебо. Как он будет выступать в последних гонках сезона. Если норвежец продолжит выигрывать свои коронные спринты, то догнать его будет сложно, но все может случиться. Они с Большуновым ровесники, и для Саши он - главный раздражитель.