Йохауг возмущена словами немецкого тренера о женщинах

Норвежская лыжница Тереза Йохауг 9 марта в интервью Expressen прокомментировала высказывание немецкого тренера Петера Шликенридера, который предложил не допускать к стартам худых девушек и постоянно вести медицинский контроль за их состоянием.

Своим высказыванием Шликенридер, вероятно, намекал на саму Йохауг.

«В Норвегии каждый спортсмен и спортсменка защищены. Мы проходим очень много тестов перед всеми стартами, включая даже отбор в сборную. Шликенридер должен обдумать свои слова и разобраться, а все ли хорошо в Германии? Может, их некоторые спортсменки худые, потому что также есть проблемы с тестированием. Я возмущена таким отношением к девушкам, в том числе, к норвежским», — предложила Йохауг.

На чемпионате мира-2021 Йохауг выиграла все четыре гонки, в которых принимала участие.