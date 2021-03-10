«Павший герой биатлона». В Норвегии отреагировали на слова Тихонова о скандинавских биатлонистах

Журналисты норвежского портал Dagbladet 9 марта, рассказывая о непростых отношениях России в Норвегии в зимних видах спорта, отреагировали на слова четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.

По мнению журналистов портала, в случае, если Йоханнесу Клебо вернут золотую медаль чемпионата мира в марафоне, между странами опять могут наступить «по-спортивному тяжелые времена».

«Можно понять россиян, если Клебо вернут золотую медаль. Тем более, не исключен вариант, что Большунов как раз получит наказание. А у него же испытательный срок за инцидент с Мяки, и мы не увидим россиянина на заключительном этапе Кубка мира. Хотя норвежская сторона и делала акцент на своей правоте, а не ошибках Большунова... А что может произойти потом, уже ясно. Первые голоса из России уже есть. Старый павший герой биатлона Тихонов пролил кислотный дождь на норвежский спорт», — считают журналисты издания.

9 марта Тихонов в интервью «РИА Новости» заявил, что «норвежцы — очень непорядочные люди. Я в биатлоне от них нахлебался. Позорище. И они всему миру пытаются что-то доказать, кого-то обвинить, но только не себя».

9 марта стало известно, что Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.