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Сегодня, 10:05

Йохауг рассказала, как пережила отстранение от соревнований из-за найденного допинга в 2016 году

Виктория Кравченко
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о своих чувствах и эмоциях, после того как ее отстранили от спорта за положительные допинг-пробы.

«Самым большим спадом в моей карьере была, конечно, дисквалификация после допингового вердикта. Тогда я хотела бросить лыжи. Я потеряла радость от тренировок и несколько недель я вообще не носила лыжный комбинезон. Долгое время я мало спала. В основном я просто плакала, плакала, плакала и плакала. Я была очень злой», — цитирует Йохауг TV2.

В сентябре 2016 года в допинг-пробе лыжницы был найдет анаболический стероид под названием клостебол. Тогда спортсменка заявляла, что препарат попал в организм с бальзамом для лечения губ.

Тереза Йохауг
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