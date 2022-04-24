Первый общий сбор сборной России по лыжным гонкам после Олимпиады пройдет в Малиновке

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков рассказал о сборе национальной команды.

«В первой декаде июня мы отправимся в Малиновку, где соберутся все группы, — цитирует Перевозчикова ТАСС. — В прошлые годы мы собирались в Отепя в Эстонии, сейчас — в Малиновке».

Ведущие российские лыжники начнут централизованную подготовку к новому сезону в середине мая. Группа Перевозчикова соберется на сбор в Кисловодске, лыжники тренера Юрия Бородавко отправятся в Крым. Состав групп этих и других тренеров будет утвержден на президиуме Федерации лыжных гонок России, который состоится 27 апреля.

В начале марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от участия в соревнованиях под эгидой организации российских и белорусских спортсменов.