Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:20

Первый общий сбор сборной России по лыжным гонкам после Олимпиады пройдет в Малиновке

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков рассказал о сборе национальной команды.

«В первой декаде июня мы отправимся в Малиновку, где соберутся все группы, — цитирует Перевозчикова ТАСС. — В прошлые годы мы собирались в Отепя в Эстонии, сейчас — в Малиновке».

Ведущие российские лыжники начнут централизованную подготовку к новому сезону в середине мая. Группа Перевозчикова соберется на сбор в Кисловодске, лыжники тренера Юрия Бородавко отправятся в Крым. Состав групп этих и других тренеров будет утвержден на президиуме Федерации лыжных гонок России, который состоится 27 апреля.

В начале марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от участия в соревнованиях под эгидой организации российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/14458381
Сборная России по лыжным гонкам
Олег Перевозчиков
Юрий Бородавко
1
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
Фьюри похоронил Уайта и свою карьеру. Тайсон готов закончить с боксом в шаге от грандиозного боя с Усиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йохауг рассказала, как пережила отстранение от соревнований из-за найденного допинга в 2016 году
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости