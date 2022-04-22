Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 08:48

Нортуг перенес срочную операцию перед Олимпиадой в Пекине

Нортуг сообщил, что перед Олимпиадой в Пекине экстренно перенес операцию
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг сообщил, что незадолго до Олимпиады-2022 в Пекине он перенес срочную операцию по удалению аппендикса. На Играх норвежец должен был работать в роли комментатора.

«Меня отвезли в больницу двое коллег. Мне быстро оказали помощь и установили, что необходимо оперировать именно аппендикс», — приводит слова Нортуга TV2.

Также Нортуг добавил, что за день до инцидента тренировался на лыжых, после чего почувствовал боль. По его словам, он думал, что боль пройдет сама.

Напомним, Нортуг объявил о завершении карьеры 12 декабря 2018 года в возрасте 32 лет. Также он является многократным чемпионом мира и двукратным призером Олимпиады.

Петтер Нортуг
1
0
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Хамски опоздал, потом целовал руки и дарил коньяк в конфетах. Как мирились Губерниев и Бузова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийская чемпионка из Норвегии Фалла завершила карьеру
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости