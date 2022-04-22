Нортуг перенес срочную операцию перед Олимпиадой в Пекине

Нортуг сообщил, что перед Олимпиадой в Пекине экстренно перенес операцию

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг сообщил, что незадолго до Олимпиады-2022 в Пекине он перенес срочную операцию по удалению аппендикса. На Играх норвежец должен был работать в роли комментатора.

«Меня отвезли в больницу двое коллег. Мне быстро оказали помощь и установили, что необходимо оперировать именно аппендикс», — приводит слова Нортуга TV2.

Также Нортуг добавил, что за день до инцидента тренировался на лыжых, после чего почувствовал боль. По его словам, он думал, что боль пройдет сама.

Напомним, Нортуг объявил о завершении карьеры 12 декабря 2018 года в возрасте 32 лет. Также он является многократным чемпионом мира и двукратным призером Олимпиады.