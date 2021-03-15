Российский лыжник Иван Якимушкин подвел итоги сезона-2020/21. На его счету вторые места в общем зачете Кубка мира и в зачете дистанционных соревнований, а также серебро чемпионата мира в эстафете.

«Обычно люди подводят личные итоги на день рождения или Новый год, но у лыжников другой ритм жизни, и мне больше хочется заниматься этим в конце международного сезона, — написал Якимушкин в Instagram.

«Что было хорошего?

1. Вторые места в общем и дистанционных зачетах (да, без норгов, но желающих-то вск равно ведь хватало).

2. Медаль с ЧМ и важный опыт, который, возможно даже ценнее

3. В целом, точно стал сильнее чем год назад

4. Успешно объехал все завалы, которые возникали прям передо мной.

5. Даже появились новые болельщики!

Что было не очень хорошего?

1. На ЧМ хотелось быть сильнее и увереннее

2. Не всегда получалось принимать правильные решения во время гонок

3. Тратил нервы и силы там где не надо было

4. Появились не только болельщики, ха-ха

На фотографии с уверенностью и предвкушением смотрю в олимпийский год где стану лучшей версией самого себя", — отметил лыжник.