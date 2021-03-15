Большунов оценил итоги лыжного сезона после победы в общем зачете Кубка мира

Чемпион мира-2021 по лыжным гонкам Александр Большунов вернулся в Россию и оценил свои выступления в сезоне-2020/21. По его итогам 24-летний спортсмен одержал победу в общем зачете Кубка мира. 14 марта Большунову вручили «Большой Хрустальный глобус».

«Сезон, в принципе, прошел удачно. Об этом свидетельствует золото чемпионата мира, а также победа в общем зачете Кубка мира и титул чемпиона «Тур де Ски». Все цели, которые ставились перед сезоном, выполнены. Неплохо получилось», — приводит слова Большунова ТАСС.

Большунов также стал победителем многодневки «Тур де Ски». На турнире в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал серебро в эстафете и бронзу в командном спринте.