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Вяльбе высказалась о решении Бородавко провести первый снежный сбор в конце октября

Вяльбе заявила, что не сомневается в решении Бородавко провести первый снежный сбор в конце октября
13 октября, 16:58
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Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе высказалась о решении тренера Юрия Бородавко провести первую тренировку своих спортсменов на снегу только в конце октября.

«У Юрия Викторовича этот план уже не первый год, и он оправдан, — сказала Вяльбе. — Поэтому у меня нет никаких сомнений, что это правильно. Каждый старший тренер имеет свой план, который мы обсуждали еще весной, и если я с какими-то моментами была не согласна, то мы это тоже обсуждали. Повторюсь, каждый старший тренер имеет свое видение, свои наработки», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Вчера, 12 октября, Бородавко рассказал, почему лыжники сборной России до начала ноября не занимаются на снегу. 27 октября спортсмены отправятся в финский Муонио, где проведут первый снежный сбор.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12653811

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Виктория Кравченко все материалы автора
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