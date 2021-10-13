Вяльбе отреагировала на рассказ Бьорген о положительном допинг-тесте на чемпионате мира 2017 года

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на признание норвежской лыжницы Марит Бьорген о том, что она сдала положительный допинг-тест в 2017 году.

«Я немного в шоке от этих новостей. Всегда считала и буду считать Бьорген великой спортсменкой, но у меня есть серьезные вопросы к людям, которые решают, что и при каких условиях считать допингом, а также какие наказания за это следует давать», — приводит Dailyskier слова Вяльбе.

12 октября Бьорген рассказала в своей автобиографии, что сдала положительный допинг-тест после победы в марафоне на чемпионате мира в 2017 году. В анализе мочи спортсменки было найдено запрещенное вещество — 19-норандростерон. Лыжница объяснила, что высокая концентрация вещества в пробе была вызвана применением препарата Primolut-N, который она использовала для коррекции менструального цикла. Отметим, что на том мировом первенстве Бьорген завоевала четыре золотых медали.