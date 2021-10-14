Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, как Устюгов болел ковидом

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер вспомнил, как россиянин Сергей Устюгов заболел ковидом в прошлом сезоне.

«Сергей плохо себя почувствовал на сборе в Муонио в самом конце октября. В какой-то момент я увидел, что он реально не может тренироваться, еле таскает ноги. И постоянно жалуется на слабость. Все это выглядело крайне странно, поскольку тесты на COVID-19, сданные Устюговым и всеми другими лыжниками накануне, были отрицательными. Первый «плюс» обнаружился у него только в Москве, когда мы его туда отправили», — приводит слова Крамера RT.

По словам тренера, восстановление лыжника шло достаточно медленно.

«Мы начинали с очень небольших нагрузок, постоянно следили за тем, чтобы самочувствие спортсмена не становилось хуже. Первый раз Устюгов пробежал в конце декабря на областных соревнованиях и выиграл их. Потом стартовал в январе на этапе континентального кубка в Кирово-Чепецке, и только после этого мы решили поехать на этап Кубка мира в Фалун. Честно говоря, я не ожидал, что Сергей пробежит там хорошо. Но он реально сумел набрать неплохую форму к этому моменту», — сказал он.

Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель многодневной гонки Тур де Ски-2016/2017, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.