Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, как Устюгов болел ковидом

14 октября, 15:26
Теги:

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер вспомнил, как россиянин Сергей Устюгов заболел ковидом в прошлом сезоне.

«Сергей плохо себя почувствовал на сборе в Муонио в самом конце октября. В какой-то момент я увидел, что он реально не может тренироваться, еле таскает ноги. И постоянно жалуется на слабость. Все это выглядело крайне странно, поскольку тесты на COVID-19, сданные Устюговым и всеми другими лыжниками накануне, были отрицательными. Первый «плюс» обнаружился у него только в Москве, когда мы его туда отправили», — приводит слова Крамера RT.

По словам тренера, восстановление лыжника шло достаточно медленно.

«Мы начинали с очень небольших нагрузок, постоянно следили за тем, чтобы самочувствие спортсмена не становилось хуже. Первый раз Устюгов пробежал в конце декабря на областных соревнованиях и выиграл их. Потом стартовал в январе на этапе континентального кубка в Кирово-Чепецке, и только после этого мы решили поехать на этап Кубка мира в Фалун. Честно говоря, я не ожидал, что Сергей пробежит там хорошо. Но он реально сумел набрать неплохую форму к этому моменту», — сказал он.

Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель многодневной гонки Тур де Ски-2016/2017, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/917436-kramer-ustyugov-koronavirus

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Ок, но: чем завершился визит Виктории Нуланд в Москву
0