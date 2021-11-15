Вяльбе в Муонио порадовал Сергей Устюгов

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от турнира в финском Муонио, прошедшего в минувшие выходные, и рассказала, почему на нем не выступил лидер мужской сборной Александр Большунов.

«Скажу честно, меня порадовали результаты, хотя они сами по себе ничего не говорят и ни к чему не обязывают, — отметила Вяльбе. — Порадовал Сергей Устюгов, у которого прошлый сезон не получился. Надеюсь, мы увидим его в лучших кондициях, потому что я возлагаю на него большие надежды, в том числе и на Олимпийских играх. Соревнования в Муонио можно назвать контрольными стартами, мы всегда стараемся выступить на таких до начала Кубка мира, если есть возможность. В целом, команда показала то, на что сейчас готова».

Первый этап Кубка мира нового сезона пройдет в финской Руке с 26 по 27 ноября.

«Мы не ставим больших задач даже на Кубок мира — хотя каждый спортсмен хочет там себя проявить, да и общего зачета никто не отменял. Но мы, прежде всего, через эти старты собираем команду на Олимпийские игры. Состав определяется не каким-то одним турниром, а несколькими. В целом у нас все хорошо, за исключением Александра Большунова и Юлии Ступак, которые сейчас не выступали. У Большунова сейчас не то состояние после длительной болезни, чтобы показывать хорошие результаты, он не так давно приступил к тренировкам», — сказала Вяльбе.