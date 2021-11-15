Вяльбе надеется, что российские сервисмены побывают в Пекине до Олимпиады

Руководитель ФЛГР Елена Вяльбе сожалеет, что российские лыжники не смогут до Олимпийских игр опробовать трассу в Пекине, но подчеркивает, что все спортсмены в данном случае находятся в равных условиях.

«У лыжников, к сожалению, не будет никаких стартов на трассе в Пекине, — сказала Вяльбе журналистам. — Как и все остальные сборные, мы видели ее только на фото и видео. Хотя мы представляем, какой там профиль — длинные подъемы-тягуны, такие же спуски, не слишком высокие скорости, все-таки рельеф накладывает свой отпечаток. Но все команды в таких условиях — я говорю про спортсменов. Хотя мы знаем, что в Пекине были представители некоторых стран, которые изучали снег, уже знают, какая структура лыж должна быть, какие парафины и порошки улучшат скольжение. Поэтому я надеюсь, что наши сервисеры смогут выехать в Пекин в декабре на старты ФИС с двоеборцами. У нас есть договоренности и с ЦСП, и с Минспорта. Как говорится, ошибку спортсмена может исправить тренер, ошибку тренера — спортсмен, а вот ошибку сервисмена уже никто не поправит. Но мы оптимисты, заранее расстраиваться не будем. Если соревнования у двоеборцев состоятся, то наши специалисты туда поедут. Мы постоянно на связи».

Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.