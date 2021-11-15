Состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине определится в середине января

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что состав российской сборной будет объявлен в январе 2022 года. Также она отметила, что все лыжники команды привились от коронавируса.

«Мы объявим состав на Игры в середине января. Будем, наверное, одними из последних. Многие команды заранее знают, есть виды, где квоты фамильные. У нас отбор через Кубок мира и ряд профильных гонок.

У нас команда вакцинирована, некоторые даже ревакцинацию делают», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.