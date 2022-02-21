Вяльбе возмущена условиями проживания во время ЧМ 2023 года в Словении

Вяльбе сообщила, что российским лыжникам во время ЧМ-2023 в Словении придется жить в соседней стране

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российским лыжникам во время ЧМ-2023 года в словенской Планице придется жить в Италии.

«Меня возмущает, что словенцы никого не могут обеспечить жильем, поэтому люди вынуждены селиться в других странах. Мы будем жить в Италии, кто-то — в Австрии. Дело в том, что у них там курорт, и люди туда приезжают с большими кошельками. Поэтому в местных отелях живут те, кто приехал отдыхать, а не нищие спортсмены, у которых есть определенная фисовская ценовая планка. Местным отелям это не интересно», — цитирует Вяльбе ТАСС.

«Но зачем тогда брать чемпионат мира? Нужно было сначала договориться со всеми отелями, готовыми на три недели принять команды», — добавила она.

Турнир пройдет с 22 февраля по 5 марта 2023 года.