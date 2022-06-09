Ласицкене — Баху: «Не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене в социальной сети опубликовала открытое письмо, в котором обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Мистер Бах, меня зовут Мария Ласицкене. Я — олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжке в высоту. Не уверена, что вы знаете меня, так как, исходя из ваших последних заявлений и решений, вы уже гораздо ближе к политике и все дальше от атлетов и профессионального спорта в целом.

Но я прекрасно помню, как вы закрыли глаза на то, что нынешний член МОК Себастьян Коэ не допустил меня до Игр-2016 просто потому, что я родилась в России. Из последних семи лет суммарно я около четырёх не имела возможности выступать на международных соревнованиях, хотя лично ко мне никогда не было никаких претензий. Кроме одной... Международная ассоциация легкоатлетических федераций при любой возможности достаёт из рукава козырь в виде моего российского паспорта. И вы спускаете им это с рук. Сейчас они делают это вновь, но уже непосредственно с вашей подачи", — говорится в письме Марии.

Также спортсменка делит свое письмо цитатами Баха. К первой части ее обращения это: «Не должно быть никаких санкций за то, что у кого-то просто есть паспорт определенной страны».

«Мои основные коллеги по сектору — украинские девочки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза. Они, их друзья и родственники переживают то, что не должен переживать ни один человек. Я уверена, что всего этого никогда не должно было быть. И никакие доводы не убедят меня в обратном. Но вы всего этого не знаете, вы предпочитаете не вникать в то, что атлеты, живущие в России, думают и как живут с тем, что происходит в Украине. Если бы вы реально переживали за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства», — пишет Ласицкене.

«Вы говорите, что отстранили россиян из-за опасений по поводу нашей безопасности, но это неправда. Выступления теннисистов по всему миру лишний раз это доказывают. Болельщики влюбляются в атлетов не по национальному признаку, а благодаря тому, что те демонстрируют на соревнованиях. Хотя, на мой взгляд, олимпийскому движению и спорту в целом уже давно пора отказаться от использования национальных флагов и гимнов на всех турнирах.

Любое принимаемое решение должно приносить результат, но то, что сделали вы, не остановило войну, а наоборот, зародило новую — околоспортивную, сдержать которую уже невозможно.

Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придётся признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК, а уставы международных федераций превратились из реальных документов в никому не нужные бумаги. Но я прошу вас перестать перекладывать ответственность за происходящее в спортивном мире с себя на якобы «заботу о российских атлетах». Президенту МОК не к лицу заниматься подобными вещами", — написала российская легкоатлетка.

7 июня Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований призвано в первую очередь защитить их самих.