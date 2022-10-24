Вяльбе прокомментировала отстранение российских лыжников словами «шизофрения налицо»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью Sport24 высказала мнение о решении совета Международной федерации лыжных видов (FIS).

— Вы не удивились решению?

— Да нет, конечно. Что мы, маленькие дети?

— За эти полгода были хоть какие-то намеки, что нас могут допустить?

— Сразу обозначалось: если СВО закончится, тогда все поменяется. Ну а после недавнего выступления Баха иллюзий вообще не осталось. Шизофрения налицо. Все вроде как самостоятельные, но на самом деле вообще не самостоятельные. FIS тоже ходит под МОКом.

В воскресенье, 23 октября, совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских спортсменов на сезон-2022/23.