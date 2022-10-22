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Лыжные гонки

Сегодня, 21:20

Кубок мира точно пройдет без наших лыжников. А мы ждали что-то другое?

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спортигр
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Томас Бах.
Фото Global Look Press
Елена Вяльбе.
Фото Соцсети
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МОК лишил FIS выбора, поставив точку в надеждах российских спортсменов.

Международная федерация лыжного спорта провела внеочередное заседание Совета организации. На нем был рассмотрен вопрос, который повлияет на весь сезон и, вероятно, на лыжные гонки в целом: допустят ли россиян на Кубок мира. Итог заседания для нас отрицательный — не допустят. Выбор Совета FIS был ожидаемый, но не самый простой.

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FIS нужны российские лыжники

Заседание назначили на день старта Кубка мира в горных лыжах. Норвежская лыжная федерация требовала перенести мероприятие на более ранний срок, но в FIS на это не пошли. Это еще раз подтверждает важность для организации именно наших лыжников, чей сезон начнется 25 ноября.

Если не допустить россиян в любом другом виде спорта, подконтрольном FIS, то большим ударом это для организации не станет. Даже не сильно пострадает Кубок мира в тех дисциплинах сноуборда, в которых мы являемся одними из лидеров. Но лыжные гонки — это флагманский продукт FIS. И без наших спортсменов этот продукт сильно теряет в цене.

Поэтому сделать этот выбор 25 ноября в FIS не могли, а 22 октября — пожалуйста. Правда, в итоге пришлось переносить не заседание Совета, а старт Кубка мира по горным лыжам. Изначально члены Совета должны были собраться после торжественного открытия зимнего сезона, но это открытие, как и сами соревнования, отменили из-за плохой погоды. К тому же на следующей неделе не пройдет Кубок мира по горным лыжам в Швейцарии. Там сейчас недостаточно снега.

Томас Бах. Фото Global Look Press
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Заявление Баха обрубило FIS выбор

За несколько дней до заседания Совета FIS в СМИ стало все больше появляться высказываний скандинавских лыжников, которые угрожали бойкотировать старты, если до них допустят российских спортсменов. Сложно сказать, насколько в Международной федерации прислушивались к этим голосам, но один голос перекричал всех — голос главы МОК Томаса Баха.

Бах выступил с речью на ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле 19 октября. В своем выступлении он призвал по-прежнему не допускать спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, глава МОК помог FIS c выбором.

За день до заседания Совета президент FIS Йохан Элиаш, по сути, «проспойлерил» концовку этого заседания: «Мы решили следовать рекомендациям МОК Согласно Олимпийской хартии, мы как олимпийские виды должны продвигать мир посредством спорта, и это очень важно. Поэтому наша позиция такова, что россияне и белорусы не будут участвовать в наших соревнованиях», — заявил он в интервью NRK.

Другие члены Совета высказывались в похожем ключе.

Елена Вяльбе. Фото Соцсети
Елена Вяльбе.
Фото Соцсети

Решение не вызвало сомнений

Отстранение россиян только не скажется на Кубке мира положительным образом. Лыжные гонки потеряют в зрелищности, а вместе с тем в популярности и финансовой составляющей. Но эти потери можно спрогнозировать. Что произойдет, если бы Совет принял противоположное решение, никто даже в самой FIS не знает, а проверять не хочет.

Еще до выхода официального пресс-релиза решение огласил член Совета из Швеции Матс Орьес. Он заявил, что на заседании не было ни обсуждений, ни сомнений по поводу вынесенного «вердикта».

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Подтверждения не пришлось долго ждать. На сайте организации появился перечень принятых Советом решений. Небольшой абзац про отстранение российских и белорусских спортсменов стоит первым пунктом. Объяснение решение короткое: «С учетом целостности соревнований FIS и безопасности всех участников, а также в соответствии с рекомендациями МОК».

Все понимали, чем закончится это заседание. Оспаривать решение совета FIS сейчас никто не будет. Условие для нашего возвращения по сути одно, и всем известно. И выполнение этого условия не зависит ни от спортсменов, ни от спортивных федераций.

Томас Бах
МОК
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