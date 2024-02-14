Вяльбе: «Кто хотел рассорить со Ступак? Думаю, СМИ преподнесли информацию, что я, как всегда, злая»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, кого имела ввиду в разговоре с олимпийской чемпионкой Юлией Ступак.

Ранее Ступак рассказала журналистам, о чем они говорили с Вяльбе после церемонии награждения призеров женского командного спринта на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

— Юлия Ступак раскрыла секрет, о чем вы говорили с ней после церемонии награждения. Она сообщила, что вы ей сказали, что вас с ней пытаются рассорить. Кто пытается?

— Думаю, как-то средства массовой информации ту информацию, которую я довела, преподнесли, как будто я как всегда злая, воспитываю всех, — сказала Вяльбе «СЭ».

9 февраля Вяльбе заявила, что у Ступак «проблемы с головой», и лыжница может завершить карьеру, если не решит их.