Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

14 февраля, 17:40

Вяльбе: «Кто хотел рассорить со Ступак? Думаю, СМИ преподнесли информацию, что я, как всегда, злая»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, кого имела ввиду в разговоре с олимпийской чемпионкой Юлией Ступак.

Ранее Ступак рассказала журналистам, о чем они говорили с Вяльбе после церемонии награждения призеров женского командного спринта на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

— Юлия Ступак раскрыла секрет, о чем вы говорили с ней после церемонии награждения. Она сообщила, что вы ей сказали, что вас с ней пытаются рассорить. Кто пытается?

— Думаю, как-то средства массовой информации ту информацию, которую я довела, преподнесли, как будто я как всегда злая, воспитываю всех, — сказала Вяльбе «СЭ».

9 февраля Вяльбе заявила, что у Ступак «проблемы с головой», и лыжница может завершить карьеру, если не решит их.

Елена Вяльбе, Юлия Ступак. «У Юли есть небольшие проблемы с головой». Что значат слова Вяльбе о Ступак?

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Юлия Ступак (Белорукова)
2
0
Читайте также
Атлантический циклон «Рикса» ожидается в Москве 17 и 18 февраля
Знаменитый сценарист Ряшенцев отреагировал на приговор Промеса
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе об уравнивании дистанций: «Это ненадолго. Либо нас готовят, что с мужиками будут бегать переделанные бабы»

Вяльбе уверена, что иностранцы завидуют российским соревнованиям
Новости
RSS RSS
Все новости