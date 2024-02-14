Ступак: «Вяльбе сказала, что нас хотели рассорить»

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак подвела итоги своего выступления на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени.

— Как оцените сегодняшнюю гонку? Насколько тяжело было по такому холоду бежать?

— Самочувствие нормальное было. Погода тяжелая, да. Мы сначала удивились, глядя на градусник, потому что утром на стадионе было -30. Но в целом нормально, солнышко вышло, стало комфортнее. Самочувствие удовлетворительное, есть над чем работать.

— Вы очень тепло сейчас общались с Еленой Вяльбе. О чем говорили?

— Она сказала, что нас хотели рассорить, но ни у кого ничего не получится. Я сказала, что, конечно, мы же друг друга понимаем. Все хорошо.

— Елена Вяльбе говорила, что ей обидно за вас, что вы показываете не те результаты, на которые способны, но она не собиралась вас обижать.

— Я это прекрасно понимаю. Я и не обижалась. У меня даже в мыслях такого не было. Все-таки Елена Валерьевна начальник. Нужно понимать, что, находясь здесь, мы должны показывать результат. Если его нет, то появляются вопросы.

— Спартакиада закончена для вас? Какие планы дальше?

— Да, закончена. Дальше гонка Легкова и чемпионат России.

— Будете в лучшем состоянии на чемпионате России или как получится?

— Постараюсь.

— Какие чувства оставила эта Спартакиада?

— Очень теплые. Очень душевные. Даже есть нотка грусти, что все. Потому что мы очень долго готовились. Команда морально к этому подходила, и так быстро все прошло. Классно, что такая атмосфера на трибунах и красивая борьба на трассе, — сказала Ступак.