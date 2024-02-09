Вяльбе заявила о проблемах с головой у Ступак: «Если не исправит, это будет ее последний сезон»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты Сергея Устюгова и Юлии Ступак в спринтерской гонке на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024.

Ступак выбыла в полуфинале, а Устюгов стал последним в финальном забеге.

«Сергей [Устюгов] физически просто не готов. У него реальные были проблемы со здоровьем. У Юли [Ступак] есть небольшие проблемы с головой. Если она их не исправит, то это будет ее последний сезон. Никакого смысла нет. Надо тогда искать работу, заниматься другим. Жизнь продолжается. Если она не видит другие цели в спорте, то надо завязать.

Календарь на следующий сезон мы будем формировать в мае. Не исключено, что здесь, в Тюмени, пройдет чемпионат страны. У нас не так много мест, где мы его проводим. В этом сезоне чемпионат России пройдет в марте в Малиновке, значит, следующий может пройти здесь. Честно скажу, что заявка от региона уже поступила. Однозначно здесь будет Кубок России. Если регион готов, то и первенство России тоже может здесь пройти. У нас молодежь-то не хуже, чем взрослые. Их смотреть тоже очень интересно. Думаю, что мы неоднократно приедем сюда и здесь посоревнуемся», — сказала Вяльбе.