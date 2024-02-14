Вяльбе об уравнивании дистанций: «Это ненадолго. Либо нас готовят, что с мужиками будут бегать переделанные бабы»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ» о своем отношении к уравниванию дистанций мужчин и женщин.

— Почему на Спартакиаде мужчины первыми бегут 50 км в субботу, а затем девушки в воскресенье? Обычно же мужчины закрывают программу.

— Мы же предполагали, что эстафета будет позже — 15 февраля (эстафеты перенесли на 13 февраля из-за морозов). Поэтому хотели дать девчонкам больше возможности, чтобы отдохнуть. Потому что 50 километров — большая дистанция для женщин, — сказала Вяльбе «СЭ».

— Как вам вообще этот тренд по уравниванию дистанций у мужчин и женщин?

— Ужасно. Я категорически была против, не согласна с ним и сейчас. У меня есть предположение, что это ненадолго. Я знаю, что уже ни скандинавки этому не рады, ни другие. Когда на старт Кубка мира выходят порядка 20 человек, еще и не все финишируют, то, ребят, что это за маразм? Либо они нас готовят, что с мужиками будут бегать переделанные бабы.

С сезона-2022/23 Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) уравняла дистанции в мужских и женских лыжных гонках.