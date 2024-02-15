Вяльбе уверена, что иностранцы завидуют российским соревнованиям

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что иностранные спортсмены завидуют российским соревнованиям.

«Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, все супер», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Кроме того, по словам Вяльбе, сейчас она не следит за международными соревнованиями, поскольку они ей «неинтересны».

Соревнования Спартакиады 2024 проходят с 9 по 18 февраля в пяти регионах России.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация