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Вяльбе не будет претендовать на место в совете FIS, кандидат от России — Бокарев

14:34
Елена Вяльбе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елена Вяльбе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев намерен переизбраться в состав совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе претендовать на место в совете не будет.

«Мое выдвижение на пост президента исключено, — цитирует Вяльбе ТАСС. — Что касается совета FIS, то я, возможно, рассмотрела бы такую возможность, но Андрей Рэмович (Бокарев — Прим. «СЭ») изъявил желание остаться. Двух представителей от страны в совете FIS быть не может».

Бокарев входит в совет FIS с 2012 года. Выборы президента и членов совета FIS должны состояться 4 октября на конгрессе организации в Цюрихе. Конгресс может быть перенесен на 2021 год, если ситуация с пандемией коронавируса не позволит провести очное заседание в запланированный срок.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8575865

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