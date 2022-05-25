Вегард Ульванг считает, что российские лыжники могут надолго остаться без международных стартов

Руководитель комитета по лыжным гонкам в Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг заявил, что российские спортсмены могут надолго остаться без международных турниров.

«Это драматично. Есть риск, что мы долго не увидим их на турнирах. Мы не можем соревноваться как ни в чем не бывало. Хочу верить, что FIS займется этим непростым вопросом. Особенно это касается лыжных гонок, где Россия — великая нация. Кубок мира без них будет совсем другим», — цитирует Ульванга РИА «Новости Спорт» со ссылкой на VG.

FIS из-за ситуации на Украине отстранила от международных соревнований российских и белорусских спортсменов на текущий сезон. Решения по следующему розыгрышу пока нет.