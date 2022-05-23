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Сегодня, 09:35

Лыжница Йохауг ответила на вопрос о возможном выступлении в легкой атлетике

Виктория Кравченко
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Четырехкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Тереза Йохауг рассказала, что думает о своем возможном выступлении в легкой атлетике.

«Я отказываюсь от карьеры в легкой атлетике. Я тренируюсь намного меньше, чем раньше. Но стараюсь понемногу делать это каждый день. Я рада, что сейчас нагрузок намного меньше», — цитирует Йохауг Dagbladet.

По итогам прошлого сезона спортсменка объявила о завершении карьеры в лыжных гонках. В 2019 году она выигрывала золото чемпионата Норвегии в беге на 10 000 метров.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Тереза Йохауг
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