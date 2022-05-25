Бородавко: «Отсутствие международных стартов — потеря. Надеюсь, разум возобладает»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре «СЭ» отреагировал на слова главы комитета по лыжным гонкам в Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегарда Ульванга о том, что российские спортсмены могут надолго остаться без лыжных стартов.

«Конечно, отсутствие международных стартов для нас потеря. Если примут решение об отстранении — у нас есть внутренний календарь. Но надеюсь, что разум возобладает, и международная федерация примет правильное решение», — сказал Бородавко «СЭ».

FIS из-за ситуации на Украине отстранила от международных соревнований российских и белорусских спортсменов на текущий сезон. Решения по следующему розыгрышу пока нет.