Клебо прокомментировал итоги гонки с раздельным стартом: «К сожалению, Нисканен оказался чуть сильнее»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выложил пост в Instagram, в котором прокомментировал итоги гонки с раздельным стартом на 15 км в Лахти.

«Стараюсь научиться как можно большему у Ийво Нисканена. Было весело выступать вместе. К сожалению, в конце он был немного сильнее, но все равно я доволен вторым местом! Я также хочу поздравить Вильяма Поромо с его первым подиумом в Кубке мира! Я уверен, что он будет не последним», — написал Клебо.

Нисканен написал в комментариях: «Спасибо за гонку, чемпион!»

«Рад разделить это событие с вами», — написал Поромо.

27 февраля на этапе Кубка мира в Лахти в классической гонке на 15 км с раздельным стартом победу одержал финский лыжник Йиво Нисканен. Вторым стал Клебо, а замкнул тройку призеров швед Вильям Поромо.

Россиянин Алексей Червоткин стал четвертым в гонке с раздельным стартом на 15 км в Лахти. Александр Большунов пришел пятым.