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5 февраля, 20:13

В Госдуме РФ посоветовали FIS перенести чемпионат мира по лыжным видам спорта из Норвегии

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.

«Странное заявление норвежского мэра. Во-первых, до 2025 года надо еще дожить, чего мы желаем и Кенту Рануму. На месте FIS я бы точно призадумался: может, стоит перенести чемпионат мира в другое место после таких слов? Туда, где будут рады всем спортсменам вне зависимости от их паспорта, цвета кожи и вероисповедания. Во-вторых, откуда этот человек знает, что произойдет в следующем году? Насколько я понимаю, FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников только на сезон-2023/24. Просто удивительно», — цитирует Свищева RT.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1268444-gosduma-fis-chm-norvegiya
Дмитрий Свищев
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