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5 февраля, 15:40

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: когда и где пройдет в 2025 году

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Тронхейме (Норвегия) с 26 февраля по 9 марта 2025 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Трасса в Тронхейме.
Фото Global Look Press

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в 2025 году пройдет в Тронхейме (Норвегия). Даты соревнований — с 26 февраля по 9 марта.

Право проведения ЧМ по лыжным видам спорта странам и городам делегирует Международная федерация лыжного спорта (FIS). В последний раз Тронхейм принимал мировое первенство в 1997 году.

Ожидается, что турнир посетят порядка 300 тысяч зрителей.

Мэр города Кент Ранум сделал заявление, в котором выступил против участия российских спортсменов в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022-го.

Информацию обо всех турнирах сезона 2023 / 2024 и последние новости читайте на нашем сайте.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: новости, статьи и фото

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