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5 февраля, 21:25

Колобков призвал не обращать внимания на слова мэра Тронхейма о российских спортсменах

Алина Савинова
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Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.

«Считаю, что нам даже не стоит обсуждать это заявление. Кто такой вообще мэр Тронхейма? Наверное, этот город в большей степени известен только специалистам по лыжному спорту. Такое действительно неприятно слышать только от выдающихся больших спортсменов и тренеров, которые все-таки должны говорить о спорте, а не заниматься политическими заявлениями и лозунгами», — цитирует Колобкова RT.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1268525-kolobkov-mer-tronheim-rossiyane
Павел Колобков
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