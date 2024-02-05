Колобков призвал не обращать внимания на слова мэра Тронхейма о российских спортсменах

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.

«Считаю, что нам даже не стоит обсуждать это заявление. Кто такой вообще мэр Тронхейма? Наверное, этот город в большей степени известен только специалистам по лыжному спорту. Такое действительно неприятно слышать только от выдающихся больших спортсменов и тренеров, которые все-таки должны говорить о спорте, а не заниматься политическими заявлениями и лозунгами», — цитирует Колобкова RT.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.