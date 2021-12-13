Устюгов возобновит выступление на Кубке мира после «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов вернется к выступлению на этапах Кубка мира после многодневной гонки «Тур де Ски».

«Устюгов вернется к стартам на этапе Кубка мира во Франции в январе, — сказал тренер сборной России Сергей Турышев ТАСС. — Что касается состава на этап в Дрездене, информация появится в ближайшие дни».

Этап Кубка мира в Ле-Русс (Франция) пройдет с 14 по 16 января.