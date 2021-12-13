Устюгов возобновит выступление на Кубке мира после «Тур де Ски»
16:16
Российский лыжник Сергей Устюгов вернется к выступлению на этапах Кубка мира после многодневной гонки «Тур де Ски».
«Устюгов вернется к стартам на этапе Кубка мира во Франции в январе, — сказал тренер сборной России Сергей Турышев ТАСС. — Что касается состава на этап в Дрездене, информация появится в ближайшие дни».
Этап Кубка мира в Ле-Русс (Франция) пройдет с 14 по 16 января.
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