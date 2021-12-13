Степанова о попадании на Олимпиаду: «Я горда, счастлива и смиренно благодарна»

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась эмоциями от новости о своем попадании на Олимпийские игры 2022 года.

«Мне врезался в память день, когда мой тренер Дмитрий Владимирович Бородин вдруг посмотрел на меня и сказал: «Вероника, до Олимпиады в Пекине 500 дней». Моя реакция, реакция 19-летней, только что попавшей в юниорскую сборную девчонки, была соответствующей: «А меня то это как касается?!»

Оказалось — касается. Я горда, счастлива — и еще то, что по-английски называется словом humbled, «смиренно благодарна».

Благодарна всем, кто верил, вел и помогал мне. Спасибо всем, кто поддерживает меня словом и делом на родной и далекой Камчатке. Спасибо Егору Владимировичу Сорину и всем тренерам, специалистам по подготовке лыж, аналитикам, врачам, физиотерапевтам сборной — вы лучшие в мире в своем деле! Спасибо Елене Валерьевне Вяльбе за то, что уверенно ведет корабль российских лыжных гонок и, лично ,за понимание моих выборов в жизни — я очень это ценю!», — написала Степанова в Instagram.

В воскресенье, 12 декабря, Елена Вяльбе сообщила, что 20-летняя Степанова однозначно поедет на Олимпиаду-2022 в Пекине.