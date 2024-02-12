Устюгов не выступит в эстафете и командном спринте на Спартакиаде

Российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что не примет участие в эстафете и командном спринте на Спартакиаде.

При этом 31-летний спортсмен выйдет на старт в гонке на 50 км классическим стилем.

«Хочу сразу сказать по эстафетам: я не бегу ни большую, ни спринтерскую. Буду тренироваться, восстанавливаться, чтобы дайти «полтинник». На него я выйду погулять, так как для меня гонок много, а я еще не такой сильно готовый, как хотелось бы», — сказал Устюгов в своем Telegram-канале.

Всероссийская зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 8 по 18 февраля.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация