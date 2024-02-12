Бородавко: «Болезни постоянно мешают Истоминой выйти на более высокий уровень»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал выступление Марии Истоминой на Спартакиаде сильнейших.

— Мария Истомина много болела по ходу сезона, но на Спартакиаде дважды заехала на подиум. Для вас это откровение?

— Нет, это ее уровень. Мария готова на эти результаты. Без болезней и травм она вышла на этот уровень и показывает хорошую борьбу с Кулешовой и Степановой.

— То есть если бы ее не беспокоили проблемы со здоровьем, она была бы стабильным лидером?

— Она уже созрела для таких результатов. Но болезни постоянно мешают Маше пройти подготовку и выйти на более высокий уровень, — сказал Бородавко.

12 февраля Истомина стала третьей в гонке на 10 км свободным стилем. Победила Анастасия Кулешова, Вероника Степанова — вторая.