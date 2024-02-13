Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 07:00

Лыжная эстафета у женщин на Спартакиаде: смотреть прямую трансляцию гонки

Женская лыжная эстафета в рамках Спартакиады перенесена на 13 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вероника Степанова.
Фото Global Look Press

Женская лыжная эстафета в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших перенесена на 13 февраля, вторник, в связи с плохими погодными условиями. Планировалось, что эстафета пройдет 15 февраля. Соревнования состоятся в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюмени. Начало — в 09.00 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и тематические телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Также следить за соревнованиями можно в официальном сообществе Всероссийской спартакиады в соцсети «ВКонтакте».

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация, статьи, новости и комментарии

Всероссийская Спартакиада 2024
1
0
Читайте также
ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров до конца сезона-2024/25
ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/25
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Москва — не Россия. Почему Спартакиада успешна, хотя в столице ее не замечают?
Галунин занял первое место в лыжном двоеборье на Всероссийской спартакиаде
В мужских лыжах впервые в сезоне победил кто-то кроме Большунова. У команды Сан Саныча только седьмое место
На Спартакиаде победил биатлонист из Сельца. Раньше его обвиняли в блате и называли сыном Драчева
Бывшая лыжница Наталия Шевченко выиграла индивидуальную биатлонную гонку на Спартакиаде 2024
Команда Москвы по санному спорту победила в эстафете на Спартакиаде 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Завьялов заявил, что Большунов двигается в своем темпе

Червоткин примет участие в марафоне, несмотря на не очень хорошее самочувствие
Новости
RSS RSS
Все новости