Лыжная эстафета у женщин на Спартакиаде: смотреть прямую трансляцию гонки

Женская лыжная эстафета в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших перенесена на 13 февраля, вторник, в связи с плохими погодными условиями. Планировалось, что эстафета пройдет 15 февраля. Соревнования состоятся в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюмени. Начало — в 09.00 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и тематические телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Также следить за соревнованиями можно в официальном сообществе Всероссийской спартакиады в соцсети «ВКонтакте».

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация, статьи, новости и комментарии