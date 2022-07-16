Турышев рассказал о реакции Вяльбе на его уход из сборной России по лыжным гонкам

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о том, как президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на его уход из национальной команды.

Турышев продолжит работу в команде Ханты-Мансийского автономного округа.

«Признаюсь, я до последнего момента не хотел говорить об уходе Елене Валерьевне, до окончания чемпионата России в Сыктывкаре, чтобы спокойно доработать сезон и не загружать личными проблемами. Я даже спросил совета у Маркуса, когда мне поговорить с ней, и он сказал — после Олимпиады. Но так получилось, что уже в ноябре Маркус поговорил и с Вяльбе, и с менеджером сборной России Юрием Анатольевичем Чарковским, рассказал им про мою ситуацию и мое решение.

А я поговорил с Еленой Валерьевной в Сыктывкаре, как и планировал. Она все поняла. И сказала — если жена не будет против твоего присутствия, приезжай в расположение сборной зимой в качестве тест-пилота и помощника тренера. Мы очень тепло расстались», — приводит «Чемпионат» слова Турышева.

Турышев ушел из сборной России по окончании сезона-2021/22.