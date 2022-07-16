Турышев рассказал, как воспринял уход немецкого специалиста Маркуса Крамера из команды

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как воспринял уход немецкого специалиста Маркуса Крамера из команды.

«Уход Маркуса Крамера из сборной России и распад его группы стал для меня неожиданностью. Я с ним разговаривал уже после начала событий на Украине, Маркус говорил, что готов был продолжать работу. Но у иностранных специалистов начали возникать проблемы со всех точек зрения — и с финансовой, и с логистической, и с организационной. Я такого не ожидал и был в шоке от распада группы», — цитирует Турышева «Чемпионат».

Он также рассказал, что знал, что Петр Седов его заменит после ухода из команды Крамера и рассказал, что постоянно общается с Крамером.

В марте стало известно, что тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер не сможет продолжить работу с командой в следующем сезоне.