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Сегодня, 13:50

Турышев рассказал, как воспринял уход немецкого специалиста Маркуса Крамера из команды

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как воспринял уход немецкого специалиста Маркуса Крамера из команды.

«Уход Маркуса Крамера из сборной России и распад его группы стал для меня неожиданностью. Я с ним разговаривал уже после начала событий на Украине, Маркус говорил, что готов был продолжать работу. Но у иностранных специалистов начали возникать проблемы со всех точек зрения — и с финансовой, и с логистической, и с организационной. Я такого не ожидал и был в шоке от распада группы», — цитирует Турышева «Чемпионат».

Он также рассказал, что знал, что Петр Седов его заменит после ухода из команды Крамера и рассказал, что постоянно общается с Крамером.

В марте стало известно, что тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер не сможет продолжить работу с командой в следующем сезоне.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-4757469-ya-byl-v-shoke-ot-raspada-gruppy-kramera-trener-turyshev-ob-izmeneniyah-v-sbornoj-rossii.html
Маркус Крамер
Сергей Турышев
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