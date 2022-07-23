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Сегодня, 17:01

Олимпийский чемпион Большунов может выступить на турнире по гребле в Москве

Иван Шитик
Корреспондент
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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов может выступить на Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ, информирует ТАСС.

Турнир пройдет на Гребном канале Москвы 25-28 августа.

Организаторы также сообщили о планах пригласить на соревнования других известных лыжников и биатлонистов, таких как олимпийский чемпион Александр Легков и призер Олимпиады в биатлоне Николай Круглов.

Большунов выиграл олимпийское золото Пекина в скиатлоне, мужской эстафете и марафоне, также является чемпионом мира (2021) и двукратным обладателем Кубка мира (сезоны-2019/20 и 2020/21).

Источник: https://tass.ru/sport/15293685
Александр Большунов
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