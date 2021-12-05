Тренер сборной России по лыжным гонкам: «В России сегодня должен быть праздник»
16:20
Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев поделился эмоциями после победы женской команды в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
«Какие могут быть эмоции после такой победы, только радость за наших девчонок. Мы наконец-то победили в Норвегии норвежек и шведок. Конечно, здорово, что у нас сегодня первое и второе места в двух эстафетах. В России сегодня должен быть праздник», — приводит слова тренера пресс-служба ОКР.
Женская сборная России не выигрывала в эстафетах на этапах Кубка мира с 2004 года.
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