Тренер сборной России по лыжным гонкам: «В России сегодня должен быть праздник»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев поделился эмоциями после победы женской команды в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Какие могут быть эмоции после такой победы, только радость за наших девчонок. Мы наконец-то победили в Норвегии норвежек и шведок. Конечно, здорово, что у нас сегодня первое и второе места в двух эстафетах. В России сегодня должен быть праздник», — приводит слова тренера пресс-служба ОКР.

Женская сборная России не выигрывала в эстафетах на этапах Кубка мира с 2004 года.