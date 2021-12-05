Йохауг: «Россия и Швеция были лучше нас сегодня»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг высказалась о результатах команды, которая стала третьей в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«На этой трассе сложно убежать. Когда ты идешь за чьей-то спиной, это дает невероятное преимущество — я почувствовала это сразу же, как встала за спину. Команда сделала все, что смогла. Но Россия и Швеция были лучше нас сегодня. Теперь мы жаждем реванша на Олимпиаде», — цитирует Йохауг TV2.

Победу одержала сборная России, второй стала Швеция.