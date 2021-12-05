Матвеева — о выступлении Степановой: «Вероника свой этап отработала на пять с плюсом»
Наталья Матвеева оценила выступление Вероники Степановой в эстафете на этапе Кубка мира
16:37
Вице-чемпионка мира 2017 года Наталья Матвеева высказалась по поводу выступления российской лыжницы Вероники Степановой в эстафете Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
«Я думаю, что Вероника сегодня после эстафеты значительно упрочила свои шансы на участие в Олимпийских играх. Более того, мне кажется, что сегодня тренеры уже просчитывали, кого на какой этап будут ставить потом. Вероника свой этап отработала на пять с плюсом. А в субботу в индивидуальной гонке также опередила многих наших девчонок», — цитирует ТАСС Матвееву.
В составе сборной России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова. Степанова впервые участвовала в подобной гонке на этапе Кубка мира.
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