Тренер: "Большунов готов бороться за победу в общем зачете Кубка мира"

Тренер Юрий Бородавко отметил, что российский лыжник Александр Большунов готов бороться за победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.

22-летний Большунов, который является четырехкратным призером Олимпийских игр и чемпионата мира в Зефельде, в субботу победил в гонке на 50 км классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене. Эта победа позволила ему опередить трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо в общем зачете турнира.

– Все складывается как нельзя лучше, – цитирует ТАСС Бородавко. – Были опасения, что отбежав полную программу на чемпионате мира, он через неделю справится с непростой трассой Холменколлена. Но, судя по его движениям во время гонки, он контролировал ситуацию и в итоге одержал заслуженную победу. Для него это долгожданная победа, успех в Холменколлене тоже очень престижен – побеждать там в гонке на 50 километров удавалось совсем небольшому числу спортсменов.

Большунову вернулась майка лидера общего зачета Кубка мира, так что будем бороться за победу, – добавил он. – Думаю, все решится на заключительном этапе Кубка мира в Канаде (22-24 марта). Цель поставлена, Саша все прекрасно понимает.