Тихонов об обвинении белорусских лыжниц: «Президент любит и поддерживает спорт»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление белорусских лыжниц Светланы Андриюк и Дарьи Долидович об отказе к допуску на международные соревнования.

«Это все вранье. Президент Белоруссии любит и поддерживает спорт во всех начинаниях. Я не верю в это. Если только так, что эти спортсменки рассчитывают на 80-е места на Олимпиаде. Зачем тогда ехать как турист?», — сказал Тихонов «СЭ».

По версии лыжниц, распоряжение об этом было принято из-за поддержки местной оппозиции со стороны спортсменок.