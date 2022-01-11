Журова не видит нарушения в использовании запрещенных смазок скандинавскими лыжниками

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на обвинения шведских и норвежских лыжников в применении фторосодержащей смазки на Кубке Скандинавии.

«Если это их соревнования, у них разрешено это правилами, то можно хоть как проводить соревнования. Если внутри страны на это нет ограничений, то кто же запрещает? Все зависит от правил, а они могут меняться, корректироваться. Важно знать это до начала соревнований», — сказала Журова «СЭ».

Директор по гонкам Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньери подтвердил, что некоторые лыжники использовали материалы с перфтороктановой кислотой, но правилами этих соревнований это не было запрещено. Однако он подчеркнул, что это все равно «считается непорядочным поведением».

Имена спортсменов, попавших под подозрение, не уточняются.