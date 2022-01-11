Тихонов отреагировал на возможное использование запрещенной смазки шведскими и норвежскими лыжниками

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» обвинения шведских и норвежских лыжников в применении фторосодержащей смазки на Кубке Скандинавии.

«Если данный процесс запрещен, то, конечно, это все мошенничество. Да и это далеко не новость. Каждый пытается выиграть и зацепиться за любой шанс. Сделают все, что угодно ради достижения цели» , — сказал Тихонов «СЭ».

На прошлой неделе несколько спортсменов прибыли на соревнования, проходящие в шведском Фалуне, чтобы подготовиться к предстоящим Олимпийским играм.

Главный судья соревнований отправил письмо в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) о том, что спортсмены использовали лыжные смазки с фтором, который запрещен. На данный момент имена нарушителей не разглашаются.