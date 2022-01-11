Две белорусские лыжницы заявили, что их отстранили от международных соревнований по политическим мотивам

Лыжницы из Белоруссии Светлана Андриюк и Дарья Долидович отстранены от международных состязаний. Со слов спортсменок, случилось это «из-за их гражданской позиции», утверждает Reuters.

По словам лыжниц, Белорусский лыжный союз еще месяц тому аннулировал их индивидуальные идентификационные номера, необходимые для участия в соревнованиях. Лыжницы винят во всем руководителя Белорусской федерации лыжных гонок Александра Дороховича.

По словам спортсменок, он распорядился, чтобы чиновники запретили их участие в международных соревнованиях и сборах страны.

22-летняя Андриюк уверяет, что никогда публично не высказывала свои политические взгляды, которые она называла нейтральными. Однако чиновники от спорта, продолжает девушка, обвинили ее в том, что она является сторонником оппозиции. Теперь спортсменка планирует уехать из Беоруссии в Польшу.